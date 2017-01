Wintergrillen im Garten von Ehren

Raus aus den vier Wänden. Den Garten beleuchten und ab an den Grill. Ein schönes Feuer entfachen und sich in warme Felle wickeln – das ist Wintergrillen auf Isländisch! Garten von Ehren (Maldfeldstraße 2 in 21077 Hamburg, www.garten-von-ehren.de , Tel. 040-75115890) präsentiert beim Island Spezial „Wintergrillen 66° Nord“ zusammen mit "Island ProTrave"l dieses sagenumwobene Land aus Feuer und Eis. Mit Filmen und Fotos, mit Spezialitäten, mit Reiseinformationen, mit isländischen Wikingern, mit Fisch und Lamm vom Grill und mit bunten (Nord-)Lichtern. Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. Januar, von 9-18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.„Unsere Kunden sind einfach gern draußen, wieso dann nicht auch im Winter? Grillevents bei klirrender Kälte sind etwas ganz Besonderes. Dass wir das unseren Gästen gemeinsam mit unserem Partner Island ProTravel beweisen werden, freut mich sehr“, so Johannes von Ehren, Geschäftsführer des Garten von Ehren.Die Highlights von 9 bis 18 Uhr:• Isländische Wikinger tanzen und musizieren• Grillweltmeister Marco Greulich serviert Isländisches Bierbrot, Lammracks und Plankenlachs• Isländische Spezialitäten, Süßes, Salziges und Hochprozentiges• Beratung und Angebote von Island ProTravel• Der Verlag "mare" präsentiert seine neuesten Magazine und Bildbände