Winterpause in der Buchholzer Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Buchholz (Kirchenstr. 6) geht in die Weihnachtspause und bleibt von Freitag, 22. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 2. Januar 2018, geschlossen. Die eBook-Ausleihe ist allerdings weiterhin rund um die Uhr unter www.geh-online.info möglich, auch an den Feiertagen. Wer dringend ausgeliehene Medien zurückgeben möchte: Die Rückgabebox am Eingang der Bücherei ist immer geöffnet.