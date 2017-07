Buchholz : Peets Hoff |

ah. Buchholz. Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr findet jetzt erneut das Winzerfest auf dem Buchholzer „Peets Hoff“ zwischen Buchholz Galerie und „Famila“ statt. Von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Juli, wird das Winzerfest zum idealen Treffpunkt für Genießer und Romantiker.



Das Winzerfest beginnt offiziell am Donnerstag um 17 Uhr. Christina Schneider, die deutsche Weinprinzessin, eröffnet dann mit den Veranstaltern das Event. Die Stände haben aber bereits ab 15 Uhr geöffnet. Alle Buchholzer und Bewohner sind zum zweiten „Buchholzer Winzerfest“ eingeladen. Dort können sie Weine probieren, sich informieren und auch Wein kaufen.

Der „Peets Hoff“ in Buchholz, zwischen „Buchholz Galerie“ und dem „Famila“-Warenhaus, wird zu einem richtigen Weindorf. In enger Kooperation mit der Buchholz Galerie und dem Buchholz Marketing veranstaltet die Organisation „Winzer Feste“ zum zweiten Mal ein stimmungsvolles Event: An acht Ständen werden Weine, Sekte und Spezialitäten aus allen großen Anbaugebieten Deutschlands präsentiert.

Genießer können Weine - zum Beispiel aus Rheinhessen, der Mosel, aus Baden, von der Nahe, aus der Pfalz und aus Österreich - individuell probieren, einkaufen und mit den Winzern fachsimpeln. Über 400 Weine, Sekte und Spezialitäten können probiert werden.

Auf die Besucher der beliebten Veranstaltung wartet ein entsprechendes Speisenangebot, so können frisch gebackene Brezeln, Grillspezialitäten, Käsespezialitäten, Crêpes oder selbst gemachte Kartoffelchips genossen werden.

Natürlich sollte die schöne Atmosphäre auf dem Peets Hoff genossen werden. Jan Bauer, Vorsitzender des Buchholz Marketing: „Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung einen riesigen Zuspruch. Auch in diesem Jahr werden die Besucher des Winzerfestes ein vielfältiges Angebot vorfinden, das sie genießen können. Die Winzer stehen gern für Informationen rund um den Wein zu Verfügung. Das Winzerfest ist ein attraktives Event in der Buchholzer Stadtmitte.“



Damit die Buchholzer und die Gäste aus der Region das Winzerfest auf dem „Peets Hoff“ ausgiebig genießen können, sind die Öffnungszeiten großzügig gestaltet worden. Das Winzerfest hat am Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, am Freitag von 13 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Somit hat jeder Besucher genügend Zeit, die Atmosphäre auf dem „Peets Hoff“ zu erleben und genießen sowie vom Alltag zu entspannen. Für die entsprechende Dekoration ist gesorgt.