Wörmer Gartenfühling: Blumenarrangements genießen

ah. Wörme. Auf den „Wörmer Gartenfrühling“ in der Gärtnerei Funk“ (Im Dorf 50), der am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr stattfindet, freuen sich nicht nur Blumen- und Pflanzenfreunde. Ein Bummel durch die Blumenarrangements erfreut das Auge.

Das Team der Gärtnerei um Inhaberin Gesine Funk präsentiert erneut eine Farbenpracht, die in der Region einzigartig ist. Die Besucher erwartet wieder ein Blütenmeer. Eine Spezialität der Gärtnerei Funk sind die bunten Dreierkombinationen. Diese farblich und von den Ansprüchen her perfekt aufeinander abgestimmten Blumenarrangements erfreuen sich bei den Kunden derartiger Beliebtheit, dass das Gärtnerei-Team das Kombi-Sortiment in zahlreichen Varianten anbietet. Ihr wahres Potential und ihre Farben lassen die zauberhaften Blumenampeln, ein weiteres Markenzeichen der Gärtnerei Funk, erkennen. Bei dieser reichhaltigen Auswahl findet jeder Blumenfreund etwas für seinen Geschmack.Auch ein reichhaltiges Sortiment an Tomaten-, Gurken-, und Kräuterpflanzen steht zur Verfügung. Wer seine Gefäße und Gartenkübel zuhause bestücken möchte, kann sicher sein, nur Top-Pflanzen in der Gärtnerei Funk zu erhalten. Die Tomaten sind vom Geschmack super lecker und gesund vom Wachstum.Neu sind die Mini-Gärtchen, die das kreative Funk-Team liebevoll in Kombination mit Dekorationsartikel arrangiert hat. Diese eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Das team stellt diese Neuheit gerne vor.