Workshops für Gesang und Musical

Wer noch keine Pläne für die Ferienzeit für sich und seine Familie hat und etwas Neues ausprovieren möchte, sollte sich an die Musikschule Beechwood in Buchholz (Neue Straße 3) wenden.In der Ferien gibt es zwei tolle Workshops. Der Kursus "Jeder kann singen!" ist ein Schnupper-Workshop in Gesangs- und Ausdruckstraining sowie im Training von kindgerechtem Singen. Der Workshop findet Sa. und So., 15. und 16. Oktober, statt.Beim zweiten Workshop geht es ums das "Musical". Es werden kleine Musicalszenen (Tanz, Gesang und Schaupiel) mit den Dozentinnen erarbeitet. Der Workshop findet am Do. und Fr., 13. und 14. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. statt. Die Workshops werden von Kirsten Blanck und Zoé Alibert geleitet.Die zwei erstklassig ausgebildeten Dozentinnen, die auf internationaler Ebene tätig sind, garantieren viel Vergnügen bei den Workshops. Einige freie Plätze sind noch frei. Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. Interessenten melden sich unter Tel. 04181-35908, per Mail unter schule@beeechwoodmusic.de oder direkt in der Musikschule.