Zeugnisgeld bei Möbel Kraft

Als Teilnahmebedingung gilt: Jeder Schüler, der an den Aktionstagen, Mittwoch bis Samstag, 27. bis 30. Juni, sein Originalzeugnis des abgelaufenen Schuljahres vorzeigt, erhält für jede "Eins" einen Einkaufsgutschein von MÖBEL KRAFT im Wert von 5 Euro (ohne Mindesteinkaufswert). Es können jedoch maximal fünf 5 Euro- Gutscheine pro Teilnehmer ausgegeben. Das Zeugnis muss an einer deutschen Grund- oder Sekundarschule erworben worden sein. Die Notenbewertung muss durch Ziffern erfolgen oder in Schriftform mit einem „sehr gut“. Eine Barauszahlung erfolgt nicht.Die Gutscheine können abgeholt werden am Mittwoch - Samstag, 27. Juni - 30. Juni 2018 beiMÖBEL KRAFT Buchholz i.d. Nordheide, Tischlerstraße 5, Öffnungszeiten 10-20 UhrAuch für kulinarische Stärkung der „kleinen“ Gäste ist gesorgt. Im hauseigenen Restaurant gibt es extra ein besonderes Angebot: Eine Portion Wiener Würstchen mit Pommes und Capri Sonne für nur 1,90 Euro.