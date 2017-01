Zeugnistelefon für Schüler

(os). Am Freitag, 27. Januar, erhalten die Schüler in Niedersachsen ihre Halbjahreszeugnisse. Für sämtliche Fragen, Nöte, Ängste organisiert die niedersächsische Landesschulbehörde ein Zeugnistelefon: Von 8 bis 17 Uhr stehen unter Tel. 04242-16962128 Mitarbeiter der Schulpsychologie parat. Fragen können auch per E-Mail unter zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de formuliert werden. Das Angebot richtet sich an Schüler, aber auch an deren Eltern oder andere Ratsuchende.