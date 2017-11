0:4-Niederlage für VfL-Frauen

(cc). Jesteburgs Fußballfrauen haben ihr Auswärtsspiel in der Regionalliga Nord überraschend mit 0:4 (0:3) beim Aufsteiger Walddörfer SV verloren. Bereits zur Pause lag der Tabellenneunte mit 0:3 zurück. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Gastgeber mit seinem vierten Treffer auf 4:0. Am Sonntag, 26. November, startet der VfL Jesteburg in die Rückserie der Regionalligasaison erneut auswärts beim Tabellenführer TSV Limmer.