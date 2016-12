08-Junioren steigen in die Landesliga auf und suchen Verstärkung

Mit sechs Siegen und nur einer Niederlage haben die C-Junioren-Fußballer des TSV Buchholz 08 (Jahrgang 2003) den Aufstieg in die Hamburger Landesliga geschafft. Damit ist 08 mit vier Teams im Leistungsbereich vertreten: Die A-Junioren spielen ebenfalls in der Landesliga, die älteren B- und C-Junioren in der Oberliga. Da die Spielerdecke im Jahrgang 2003 sehr dünn ist, suchen die Nullachter leistungsstarke und ambitionierte Spieler zur Verstärkung des aktuellen Kaders. Ein Probetraining kann bei Trainer Andreas Rohrbach vereinbart werden unter Tel. 04187-7563 oder per E-Mail unter andreasrohrbach@t-online.de.