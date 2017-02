08-Sport-Gala in der Nordheidehalle

(cc). Tanz, Akrobatik und Ehrungen stehen auf dem Programm der großen Sport-Gala, die der TSV Buchholz 08 am Freitag, 17. Februar, in der Nordheidehalle veranstaltet. Mehr als 800 Besucher werden auch in diesem Jahr zum Sportevent des TSV 08 erwartet. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30. Der Eintritt ist frei!