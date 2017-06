08-Team holt die Bronzemedaille

(cc). Als Mannschaft konnten die Nachwuchsturner Jannik Stolp, Hannes Rietschel, Tobias Welle und Sindri Friedrich (alle neun Jahre alt) des TSV Buchholz 08 beim Turn-Talentschul-Pokalwettbewerb des Deutschen Turnerbundes (DTB) in Hannover den dritten Platz belegen, und mit jeweils einer Bronzemedaille im Gepäck die Heimreise antreten. Es siegte das Landesleistungszentrum Kiel, vor Nordhessen. Die Plätze vier und fünf belegten die Teams aus Hannover und Hamburg. An diesem Wettkampftag wurden auch die athletischen und technischen Leistungsvoraussetzungen jedes Athleten überprüft. In der Einzelwertung schaffte es Jannik Stolp auf den fünften Platz. „Der Wettkampf vermittelte den Landestrainern und DTB-Verantwortlichen eine Standortbestimmung der deutschen Nachwuchselite im männlichen Kunstturnen“, berichtete 08-Trainer Bernward Bade.