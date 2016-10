08-Turner Abbasian am Knie verletzt

(cc). Der 25-jährige Reza Abbaisan ist einer von sieben Turnern des TSV Buchholz 08, der beim TuS Vinnhorst in der 2. Bundesliga turnt. Im Mannschaftswettkampf der zweiten Liga am vergangenen Wochenende in Hannover gegen TZ Bochum-Witten verletzte sich der Buchholzer Top-Turner beim Auftaktgerät „Boden“ so schwer am Knie, dass er seine Übung abbrechen musste. Trotz seiner Verletzung setzte Reza Abbasian den Wettkampf an den Ringen fort, und steuerte damit für sein Team wichtige Punkte zum 36:27-Sieg bei.