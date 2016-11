08-Turnerinnen holen den Titel

(cc). Beim Bezirksentscheid der Ligamannschaften in Osterholz haben die Turnerinnen des TSV Buchholz 08 Finale der Bezirksliga 1 (LK 4, Kür Vierkampf) mit insgesamt 299,95 Punkten den Meistertitel im Turnbezirk Lüneburg geholt. Am Erfolg beteiligt waren Merle Danisch, Pia Bätz, Eileen Stoffers, Merdisa Hujdur, Hannah Schelberg und Emma Michaelis. Teambeste mit 50,65 Punkten war Mannschaftsführerin Merle Danisch. Sie turnte auch Wettkampfhöchstnote (13,00) an ihrem Lieblings- und Spezialgerät, dem Schwebebalken. Zweiter in der Bezirksliga-Sechserstaffel wurde das Team vom TSV Stelle (294,45 Punkte).