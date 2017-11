1. Heimspieltag für Rolli-Basketballer

(cc). Am Sonntag, 26. November, findet in der Nordheidehalle in Buchholz für das Team von Blau-Weiss Buchholz der erste Heimspieltag in der Rollstuhl-Basketball-Oberliga Nord statt. Beginn ist um 11 Uhr (Blau-Weiss – RSG Langenhagen). Außerdem spielen um 13 Uhr: RSG Langenhagen – RSC Oldenburg, und 15 Uhr: Blau-Weiss – RSC Oldenburg. Der Eintritt ist frei.