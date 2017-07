1. LVM-Sommercup beim TSV Winsen

(cc). Zur Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison findet vom 10. bis 15. Juli auf dem Jahnplatz in Winsen der 1. LVM-Sommercup statt. Hier die Gruppeneinteilung: Gruppe A: TSV Buchholz 08, TV Meckelfeld, TSV Winsen, und Gruppe B: Dersimpor Hamburg, Harburger TB und TSV Neuland. Am Montag, 10. Juli, und Mittwoch, 12. Juli, beginnen die Spiele jeweils um 18.45 Uhr, und am Samstag, 15. Juli (Finaltag) bereits um 11 Uhr. „Buchholz 08 wird bekanntlich am Samstagnachmittag um 17 Uhr zusammen mit dem BFC zusätzlich das Benefizspiel gegen den HSV austragen. Darum wird Buchholz 08 bereits um 11 Uhr spielen, egal welche Platzierung sie erreichen. Die Finalspiele werden auf 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr vorverlegt“, teilt der Trainer des gastgebenden TSV Winsen, Henrik Titze, mit.