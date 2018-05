1:0-Heimsieg für Buchholz 08

(cc). Mit einem 1:0-Heimsieg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den TSV Sasel ist der TSV Buchholz 08 mit 49 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga Hamburg vorgerückt. Das "Tor des Tages" erzielte Lukas Kettner in der 27. Spielminute. Zum nächsten Heimspiel erwarten die Buchholzer am Pfichtssonntag, 20. Mai, den Tabellen-15. SC Condor (34 Punkte). Anpfiff ist um 14 Uhr an der Otto-Koch-Kampfbahn.