1:0-Heimsieg für TV Meckelfeld

(cc). Nach einem harten Kampf gewann Fußball-Landesligist TV Meckelfeld im Heimsieg mit 1:0 (0:0) gegen den TSV Ottersberg. Den Siegtreffer erzielte TVM-Kapitän Silko Fraerks per „Sonntagsschuss“ in der 72. Spielminute, bei dem der Gäste-Keeper zwar noch mit den Fingerspitzen dran war, aber den Treffer ins obere Toreck nicht verhindern konnte. Damit haben die Seevetaler Fußballer nach zwei Niederlagen in Cuxhaven und Stinstedt auf Rang sieben in der Tabelle wieder in die Spur gefunden.