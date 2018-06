16 Teams starten in der Kreisliga

(cc). Bekanntlich wird bereits in der Sommerpause die neue Fußball-Saison geplant. Im Landkreis Harburg ist die Kreisliga mit insgesamt 16 Mannschaft schon komplett. Neben den Teams, wie dem FC Este 2012, SG Estetal, MTV Ashausen-Gehrden, VfL Jesteburg, TSV Heidenau, Buchholzer FC, TuS Nenndorf, TV Welle, TuS Fleestedt, TuS Ramelsloh und TV Meckelfeld II, die bereits in der vergangenen Saison am Spielbetrieb in der Kreisliga teilgenommen hatten, kommen als Absteiger aus der Bezirksliga II der SV Bendestorf und auch TSV Auetal aus dem Bezirk hinzu, der freiwillig für die Kreisliga gemeldet hat. Neu in der Kreisliga werden die Aufsteiger TVV Neu Wulmstorf, FC Rosengarten und TSV Holvede-Halvesbostel sein.