2. Hauptrunde im Fußball-Bezirkspokal

(cc). In der zweiten Hauptrunde um den Fußball-Bezirkspokal empfängt am Sonntag, 30. Juli, der MTV Egestorf (Kreisligist) den Bezirksliga-Aufsteiger SV Bendestorf, und die Eintracht Elbmarsch spielt beim VfL Maschen (beide Bezirksliga). Beide Spiele beginnen zeitgleich um 15 Uhr.

Egestorf hatte die zweite Pokalrunde am vergangenen Wochenende mit einem 5:3-Heimsieg gegen den TSV Elstorf erreicht. Dreifacher Torschütze beim MTV Egestorf war Daniel Macknow. Weiter trafen für den MTV: Jan-Ole Sellhorn und Stefan Sellhorn.

In der ersten Hauptrunde spielten: MTV Borstel-Sangenstedt – SV Bendestorf 1:3, Eintracht Elbmarsch – TV Meckelfeld 3:2, SG Scharmbeck-Pattensen – VfL Maschen 1:3, TuS Celle FC – TuS Eschede 0:3, SC Wietzenbruch – VfL Westercelle, VfL Lüneburg – TSV Gellersen 5:2, und TV Jahn Schneverdingen – MTV Soltau 5:1.