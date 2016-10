2. Saison-Heimsieg für Rosengarten-Buchholz

Im zweiten Heimspiel der neuen Saison gab es für die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz den zweiten Heimsieg in der 2. Bundesliga. Die Rosengarten- „Luchse“ erzielten am Sonntagnachmittag gegen den Liga-Neuling HSG Hannover-Badenstedt einen absolut verdienten 33:20 (17:10)-Erfolg. Beste Werferin war Sabine Heusdens mit acht Treffern. Torhüterin Mareike Vogel gab mit starker Abwehrleistung den nötigen Rückhalt, und steuerte sogar zwei Tore aus dem eigenen Torabwurf zum Sieg bei. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.