2:3-Heimniederlage für VfL-Frauen

(cc). Die Regionalliga-Fußballfrauen des VfL Jesteburg haben im Heimspiel gegen Holstein Kiel zur Halbzeit bereits mit 2:0 geführt, am Ende aber mit 2:3 verloren. Im ersten Durchgang trafen Fabienne Stejskal (25. Minute) und Nele Heins (43.) für den VfL. In der zweiten Halbzeit dauerte es nur fünf Minuten bis zum Anschlusstreffer für das Gästeteam aus Schleswig-Holstein. Danach wurden die Kielerinnen stärker, und kamen zum 2:2-Ausgleich (70.). Nur sieben Minuten später erhöhte die Kieler Torjägerin Lisa Wippich auf 3:2. Dabei blieb es bis zum Abpfiff der Partie. Am Sonntag, 15. Oktober, spielen Jesteburgs Fußballerinnen auswärts beim SV Werder Bremen II.