2:3-Niederlage für TV Meckelfeld

(cc). Trotz einer starken Leistung haben die Landesliga-Fußballer des TV Meckelfeld mit 2:3 (1:2) beim Tabellenführer FC Hagen-Uthlede verloren. Meckelfeld ging durch den Treffer von Marius Wilms in der 21. Spielminute mit 1:0 in Führung. Anschließend drehte Hagen durch zwei Tore von Tim Grundmann zum 2:1 (38.). Das war auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel kam der TV Meckelfeld durch den von Marius Wilms verwandelten Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich (78.), musste aber in der Schlussphase der Partie nach einem direkt verwandelten Freistoß von Kai Diesing noch das 2:3 (84.) hinnehmen.