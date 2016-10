23:21-Zweitliga-Erfolg

HANDBALL: Rosengarten-Buchholz rückt auf Rang zwei der Bundesligatabelle vor

Mit einem grandiosen 23:21 (10:13)-Auswärtssieg vor 650 Zuschauern beim HC Rödertal sind die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga vorgerückt.Am Ende war es ein hart erkämpfter Auswärtssieg. Denn zum Auftakt der Partie haben die Handball- „Luchse“ ihre ersten Chancen nach leichten Fehlern noch reihenweise verworfen. Erst als sie mit 0:3 zurück lagen, begannen sie zu kämpfen – und schafften den 4:4-Ausgleich (8. Minute). Die Gastgeberinnen aus der Nähe von Dresden standen zunächst stabil in der Abwehr, und gaben den SGH-Handballerinnen kaum Freiräume. Das Zwischenresultat war knapp zwei Minuten vor der Halbzeitpause ein 12:10 für Rödertal. Mit einem 10:13-Rückstand ging es in die Pause.Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeberinnen auf 14:10, und bauten ihre Führung in der Folgezeit sogar auf 21:16 aus. Rosengarten-Buchholz konnte erst auf 19:21 verkürzen, und drehte 10 Minuten vor dem Abpfiff zum 22:19. Zwar konnte Rödertal mit zwei Toren in Folge noch zum 21:22 (52.) verkürzen, aber fünf Minuten später erzielte Sabine Heusdens (8/2 Tore) den Treffer zum 23:21, die damit den Schlusspunkt setzte.Zum nächsten Heimspiel der "Luchse" ist am Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr, die TG Nürtingen in der Buchholzer Nordheidehalle zu Gast.