24:26-Heimniederlage für Rosengarten-Buchholz

Ernüchterung bei den Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz nach der 24:26 (15:13)-Heimniederlage am Mittwochabend gegen die vorm Abstieg bedrohten Wildcats des SV Halle-Neustadt. Dabei waren die Handball- „Luchse“ über weite Strecken der Begegnung bestimmend, verloren allerdings in der spielentscheidenden Schlussphase den Zugriff. Damit erlitt Trainer Steffen Birkner erneut einen Rückschlag im Kampf um einen Spitzenplatz in der 2. Bundesliga. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.