26:21-Auswärtssieg für MTV Tostedt

(cc). Tostedts Handballfrauen haben als Aufsteiger das Jahr 2017 mit einem weiteren Sieg beendet. Im Nachholspiel der Oberliga Niedersachsen siegte die Mannschaft von Trainer Andreas Peikert verdient mit 26:21 (12:11) beim TuS Bergen. Vor allem in der Abwehr hatte das MTV-Team (fast) dichtgemacht. In der Schlussphase der Partie hatte der Gastgeber zwar auf 20:21 (53. Minute) verkürzen können, aber dann war es erneut Dorothee Kröger, die mit vier Toren in Folge auf 24:21 (59.) erhöhte. Zwei weitere Treffer steuerten Justine Daniel und Maike Orth zum 26:21-Endstand bei. Zum Heimspiel am Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr, erwartet das MTV-Team (7. Rang) den Tabellen-11. MTV VJ Peine.