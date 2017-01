3. Seevetal-Cup in Fleestedt

(cc). Die Fußballer des TuS Fleestedt veranstalten am Samstag, 28. Januar, in dritter Auflage das Hallenturnier für Herrenmannschaften um den Seevetal-Cup. Anpfiff ist um 13 Uhr im neuen Sportzentrum in Fleestedt, Am Mühlenweg 70. Teilnehmen werden der TuS Nenndorf, die Seevetaler Allstars, der VfL Maschen, TSV Stelle, die SG Elbdeich, der FC Rosengarten, und vom gastgebenden TuS Fleestedt die 1. Herrenmannschaft und das A-Jugendteam. Am Abend steigt um 20 Uhr die 1. After –Cup-Party mit Diskothek im Sportzentrum Seevetal. Der Eintritt ist frei. Bereits am Samstag um 9 Uhr findet in der Halle ein Turner für die U7-Nachwuchskicker statt.