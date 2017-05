3. Wertungslauf zum Motorrad-Trial-Nordcup

Am Sonntag, 14. Mai, findet mit rund 100 Startern der dritte Wertungslauf zum Motorrad-Trial-Nordcup 2017 auf dem Luhe-Ring in Ashausen statt. Ausrichter ist das Trial-Team-Bendestorf. Start ist um 10.00 Uhr (rund 5 Stunden Fahrzeit). „Trial wird als die hohe Kunst des Motorradfahrens bezeichnet. Es gilt hierbei verschiedenste Hindernisse auf engstem Raum in natürlichem und künstlich angelegtem Gelände möglichst fehlerfrei zu bezwingen“, sagt Mathias Schulz vom Ausrichter. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter: https://trialteam-bendestorf.de/event/nordcup-bend...