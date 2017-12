32. Hallenfußballturnier beim TV Meckelfeld

(cc). In 32. Auflage veranstaltet der TV Meckelfeld am Freitag und Samstag (5./6. Januar 2018) in der Sporthalle Appenstedter Weg sein beliebtes Hallenfußballturnier mit dem Oberligisten FC Süderelbe und den Landesligisten Harburger TB, SV Ahlerstedt-Ottendorf, und TV Meckelfeld, sowie dem TSV Neuland, Hamm United, VSV Hedendorf-Neukloster, VfL Maschen als Titelverteidiger (alle Bezirksliga), TuS Fleestedt, und MTV Egestorf (beide Kreisliga) beim Hauptturnier.

Erstmals wird bei diesem Traditionsturnier am Freitag, 5. Januar, ab 18 Uhr, ein eigenständiges Turnier für die 2. Herrenmannschaften ausgetragen. Das Teilnehmerfeld: Die Zweite des TuS Fleestedt, TSV Over-Bullenhausen, VfL Jesteburg, Buchholzer FC, Viktoria Harburg, SG Salzhausen-Garlstorf und TV Meckelfeld III.

Das Hauptturnier für 1. Herrenmannschaften startet am Samstag, 6. Januar um 12 Uhr. Die Halbfinalspiele werden voraussichtlich um 17 Uhr beginnen, und das Endspiel um 18 Uhr. Vor den Halbfinals werden Nachwuchs-Kicker (U9-Junioren) des TV Meckelfeld und vom FC Süderelbe in einem Einlagespiel ihr Können präsentieren.