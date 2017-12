45. Advents-Cross in Winsen

LEICHTATHLETIK: LG Nordheide freut sich auf ein hochkarätiges Starterfeld

Die 45. Auflage des Sparkassen Advents-Crosslaufs der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide steigt am Sonntag, 17. Dezember, mit Start und Ziel im Winsener Schützengehölz. Der erste Start zwischen der Stadthalle und dem Jahnplatz ist um 11 Uhr.„Nachdem in den letzten Jahren nicht nur Teilnehmer aus der Region, sondern auch Läufer von weit über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus zum Cross anreisten, hoffen wir auch in diesem Jahr auf große Starterfelder“, sagt LGN-Pressewart Jannik Schütt: „Unterstützt wird die Veranstaltung wieder durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude.Das Starterfeld verspricht wieder hochkarätig zu werden. Gemeldet haben bereits Jana Sussmann und Tabea Themann (LT Haspa Marathon Hamburg), Andreas Lange (LG Braunschweig), sowie Lokalmatadorin Josefine Meyer-Ranke (LG Nordheide). Nachmeldungen sind vor Ort bis zu einer halben Stunde vor jedem Start im Vereinsheim des TSV Winsen möglich.Hier der Startplan für den Advents-Cross11.00 Uhr: Lauf 1 Frauen, Männer (ab U18) Langstrecke über 9000 Meter und Frauen (ab U18) über 4000-Meter-Mittelstrecke12.05 Uhr: U12 über 2000 Meter12.25 Uhr: U10 über 1400 Meter12.45 Uhr: U14 und U16 über 3000 Meter13.10 Uhr: Männer (ab U18) Mittelstrecke über 5000 Meter.Die Ausschreibung und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ladv.de