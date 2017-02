52 Teilnehmer bei Mini-Meisterschaft

(cc). Exakt 23 Mädchen und 29 Jungen haben beim Ortsentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaft beim VfL Jesteburg in der Turnhalle am Sandbarg teilbenommen. Jeweils die ersten Vier jeder Altersgruppe haben sich für den Kreisentscheid am 26.März beim SC Klecken qualifiziert. Das Siegerpodest eroberten Leni Nuss (Mädchen bis 8 Jahre), Felix Rimkus (Jungen bis 8 Jahre), Evita Gosselk (9/10 Jahre), Malte Wiezoreck (9/10 Jahre), Jana Maack (11/12 Jahre), und Feris Bettermann (11/12 Jahre).