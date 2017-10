5:3 für Fußball- Frauen des VfL Jesteburg

(cc). Zu einem wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib kamen Jesteburgs Fußballfrauen am vergangenen Wochenende beim 5:3 (3:3)-Erfolg in der Regionalliga Nord gegen die TSG 07 Gurg Gretesch. Zweifache Torschützin für den VfL war Nele Heins (20./47.). Am Sonntag, 29. Oktober, spielt Jesteburg auswärts beim Schlusslicht ESV Fortuna Celle.