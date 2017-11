6. Volleyballturnier für Mixedteams

(cc). In 6. Auflage veranstaltet Blau-Weiss Buchholz am Samstag, 11. November, in der Nordheidehalle in Buchholz das Volleyball-Mixed-Turnier mit Mannschaften aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin. Beginn ist um 9 Uhr.