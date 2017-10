93:68-Sieg der Sharks zum Saisonauftakt

(cc). Zum Saisonauftakt in der neu formierten Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) haben die Hittfelder Sharks (Haie) einen 93:68-Sieg gegen den Aufsteiger Bramfelder SV eingefahren. " „Ich freue mich, dass am ersten Spieltag jeder Spieler sein erstes Highlight hatte", sagte Coach Lars Mittwollen nach dem Spiel.

Die Haie begannen mit einem 8:0-Lauf und bauten den Vorsprung bis zur 5. Minute auf 12 Punkte aus (15:3). Anschließend kamen die Bramfelder besser ins Spiel und konnten den Abstand bis zum Ende des ersten Viertels auf 6 Punkte verkürzen (15:21). Das zweite Viertel konnten die Sharks dann deutlich für sich entscheiden und den Vorsprung bis zur Pause auf 18 Punkte ausbauen (51:33).

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel ausgeglichen. Die Sharks ließen jedoch nichts anbrennen und gewannen auch das 3. Viertel mit zwei Punkten Differenz (68:48) und brachten den Sieg schließlich souverän nach Hause (93:68!).

"Auch wenn wir heute eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten haben, ist vor allem das Offensivspiel hervorzuheben, das ein Schlüssel zum Sieg war", freute sich Mittwollen: "Rendsburg wird uns in der nächsten Woche noch einmal mehr am Brett beschäftigen. Dafür werden wir die Jungs gut vorbereiten", verspricht der Coach.