Abrupter Spielabbruch in Winsen

FUSSBALL: Nach dem 1:1-Pausenstand gegen Soltau wurde die Partie beendet – Elbmarsch feiert 6. Sieg in Serie

(cc). Abruptes Ende im Freitagspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Winsen und MTV Soltau auf dem Jahnplatz. Da das Flutlicht teilweise ausfiel, wurde die Partie zur Pause beim Stand von 1:1 (Tore: Ali Kamal Mosluhe für Winsen, und Christian Kohlmaier für Soltau) vom Schiedsrichter Jona-Levi Stammwitz (Lüneburg) abgebrochen. Beide Trainer wollten das Spiel auf dem Nebenplatz fortsetzen, auf dem das Flutlicht einwandfrei funktionierte, aber das erlaubt nicht das Regelwerk. Das Spiel wird vom Staffelleiter neu angesetzt.Am darauffolgenden Sonntag kam der Tabellensechste Eintracht Elbmarsch zu einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen den MTV Borstel-Sangenstedt (16.). Benny Ossenfort brachte die Eintracht in der 26. Spielminute per Kopfball nach Zuspiel von Sören Baltzer mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es vorerst bis zum Halbzeitpfiff. Nach dem Wechsel vergaben erst Ali Hamade und Malte Meier zwei Großchancen zum Ausgleich für Borstel. In der Folgezeit war es Rico Grimm, der zum 2:0 (72.) für die Hausherren erhöhte. In der 86. Minute machte Sören Baltzer mit seinem Treffer den 3:0-Endstand perfekt.Weiter spielten: TuS Celle FC - TV Jahn Schneverdingen 4:2, VfL Westercelle - VfL Maschen 5:3, Germania Walsrode - TuS Eschede 4:2, SV Ciwan Walsrode - SV Nienhagen 0:3, TSV Elstorf - TSV Auetal 2:3, und SV Essel - SG Scharmbeck-Pattensen 2:0.Die Tabelle der Fußball-Bezirksliga:1.Germania Walsrode (28 Punkte)2. VfL Westercelle (27)3. TuS Celle FC (26)4. TV Jahn Schneverdingen (25)5. TSV Winsen (22)6. Eintracht Elbmarsch ( 21)7. SV Essel (20)8. SG Scharmbeck-Pattensen (16)9. VfL Maschen (16)10. TuS Eschede (13)11. TSV Auetal (13)12. MTV Ashausen-Gehrden (12)13. SV Nienhagen (12)14. MTV Soltau (8)15. TSV Elstorf (8)16. MTV Borstel-Sangenstedt (7)17. SV Ciwan Walsrode (0)