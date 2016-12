Advents-Cross der LG Nordheide

(cc). Zum 44. Mal veranstaltet die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide am Sonntag, 18. Dezember, ihren Crosslauf, der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt wird. „Der Regensburger Felix Plinke, der im letzten Jahr die Langstrecke gewann, hat sein Kommen zugesichert“, freut sich LGN-Pressesprecher Tim Tomczak. Besonders stolz sind die Veranstalter auch auf die Zusage vom mehrfachen deutschen Meister Philipp Pflieger (LG Telis Finanz Regensburg), der bei den Olympischen Spielen in Rio beim Marathon am Start war. Bei den Frauen hat sich Jana Sussmann (LT Haspa Marathon Hamburg) angekündigt. Start und Ziel befinden sich im Winsener Schützengehölz. Erster Start ist um 11:00 Uhr (Langstrecke Männer/Frauen). Zeitgleich wird die Mittelstrecke für die weibliche Jugend, Frauen und Seniorinnen gestartet. Es folgen Läufe für Jugendliche und Schüler. Die Männer starten auf der Mittelstrecke um 13:10 Uhr. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine halbe Stunde vor den jeweiligen Starts möglich. Weitere Infos unter: www.lgnordheide.de