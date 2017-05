Auch für das diesjährige Maimarkt-Turnier in Jesteburg hat Vorjahressiegerin Maren Cordes (RV Elmlohe.Marschkamp) mit ihrem Pferd „Naomi“ gemeldet- will ihren Vorjahrestitel verteidigen. Die 31-jährige Amazone absolvierte im Vorjahr das Hauptspringen der Klasse Ein-Sterne-S mit einem Nullfehlerritt im Stechen in spektakulären 48,26 Sekunden. Wir freuen uns auf Maren!