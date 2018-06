Arbeitstagung des Fußball-Kreisverbandes

(cc). Am Montag, 11. Juni, führt der Kreis-Fußballverband seine jährliche Arbeitstagung durch. Die Jahrestagung findet in Maacks Gasthaus in Harmstorf statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Es wird zurückgeblickt, vorausgeschaut und vielfach geehrt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Kreisvorsitzenden, Ehrenamtsbeauftragten, Schiedsrichterausschussvorsitzenden und Spielausschussvorsitzenden.