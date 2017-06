Auetal-Triathlon in 20. Auflage

(cc). Rund 200 Teilnehmer werden am Sonntag, 18. Juni, zum 20. Triathlon des TSV Auetal in Salzhausen und in Garstedt erwartet. Wettkampfbeginn ist um 9 Uhr im Waldbad in Salzhausen. Aus dem Wasser geht es auf das Fahrrad. Die Radstrecke führt über Wirtschaftswege von Salzhausen über Vierhöfen und Bahlburg zur Auetal-Halle nach Garstedt. Dort wird der Triathlon mit der Laufstrecke abgeschlossen. Zum Jubiläum wird angeboten, dass sich Einzelsportler auch zu Staffeln zusammenschließen können. Dann bewältigt jedes Staffelmitglied nur eine Sportart: Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.tsvauetal.de