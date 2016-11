Auetal und Borstel siegen auswärts

(cc). In der Fußball-Bezirksliga haben der TSV Auetal (2:1 beim SV Nienhagen) und MTV Borstel-Sangenstedt (3:1 bei Ciwan Walsrode) zwei Auswärtssiege eingefahren. Alle anderen Spiele wurden wegen der Wetterlage in unserem Kreisgebiet abgesetzt. Borstel spielte auswärts, weil der sein Heimrecht getauscht hat. Die Tore für den TSV erzielten Serhat Ataykaya (8., und 32. Minute) und Ali Hamade per Strafstoß (17.).