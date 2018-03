Auf dem Bronzerang

TANZSPORT: Westphalund Keim auf Rang drei

Beim zweitägigen Tanzturnier um den „Michel-Pokal“ in Glinde, an dem 400 Paare aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland am Start waren, sicherte sich das Winsener Tanzpaar Jean Frederic Westphal und Lena Keim (1. TC Winsen) den Bronzerang in der Hauptgruppe C. Schon in der Vorrunde hatte sich das Turnierpaar gegen elf weitere Paare behaupten können, und schaffte den Sprung in das Finale der besten Sechs. In der Endrunde steigerte sich das TCW-Paar noch, und wurde mit Platz drei belohnt.