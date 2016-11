Auftakt nach Maß für Sportschützen

SCHIESSEN: Team Ramelsloh ist Tabellenführer der Verbandsliga

Auf Anhieb hat das neu formierte Team vom Schützenverein Ramelsloh die Tabellenführung in der Verbandsliga Luftgewehr übernommen.Nachdem am ersten Wettkampftag in Neuenfelde schon Siege gegen die Wandsbeker SGi, und den Gastgeber SV Neuenfelde erzielt wurden, gewannen die Ramelsloher Schützen am zweiten Schießtag auch gegen den aktuellen SV Hamwarde mit 4:1. Vor diesem Wettkampf hatten beide Teams 4:0 Punkte und 10:0 Einzelsiege auf ihrem Konto verbucht. In der zweiten Begegnung wurde der Tabellendritte, SV Rahlstedt (4:0 Punkte, 7:3 Einzelsiege) mit 5:0 besiegt. Damit ist das Team aus Ramelsloh neuer Tabellenführer mit 8:0 Punkten und 19:1 Einzelsiegen. „Nach den bisher gezeigten Leistungen muss die Mannschaft aus Ramelsloh zu den Titelaspiranten der diesjährigen Verbandsligasaison gezählt werden“, lobt Teamsprecher Bernd Renner. Der nächste Wettkampf findet am 27. November in Salzhausen statt. Gegner sind der Eißendorfer SV und die Schützengilde Königsberg.Die Verbandsligatabelle:1.SV Ramelsloh (8:0 Punkte)2. BSG Stadtwerke Norderstedt (8:0)3. SV Moisburg II (8:0)4. SV Hamwarde (6:2)5. SV Neu Wulmstorf II (4:4)6. SV Rahlstedt II (4:4)6. SV Neuenfelde II (4:4)8. Schützengilde zu Königsberg II (2:6)8. Wandsbeker Schützengilde II (2:6)10. SV Hamwarde II (2:6)11. SV Eißendorf II (0:8)12. SK Salzhausen II (0:8)