Aufwärtstrend gestoppt

FUSSBALL: TSV Buchholz 08 verliert beim Niendorfer TSV mit 1:2

Der Aufwärtstrend des TSV Buchholz 08 in der Fußball-Oberliga Hamburg ist vorerst gestoppt. Nach vier Spielen ohne Niederlage musste der Tabellen-13. am 16. Spieltag der Liga beim Niendorfer TSV (3.) eine 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen. Buchholz 08 ging durch das Tor von André Müller in der 31. Spielminute mit 1:0 in Führung. Auf der anderen Seite drehte der Gastgeber durch die Tore von Mehmet Necati Agdan (48. Minute) und Adam Benn (62.) zum 2:1-Erfolg - und rückte damit auf den zweiten Rang der Tabelle vor.