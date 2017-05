Badminton-Ranglisten-Turnier in Stove

(cc). Am Sonntag, 7. Mai, findet in der Elbmarsch-Sporthalle in Stove ein B- und C-Badminton-Ranglistenturnier für Damen und Herren statt. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Kürzlich gab es gute Platzierungen beim niedersächsischen A-Ranglistenturnier in Arnum in der Region Hannover: Mareike Guder (VfL Maschen) wurde Achte, Adrian Hertel (BlW Bucholz) Zehnter, Marlon Martynkiewitz und Nick Kloodt (beide TuS Schwinde) belegten die Plätze 11. und 13.