Badminton: Schüler erspielten vorderste Plätze auf Landesebene

Buchholz in der Nordheide: Nordheidehalle | cbh.Buchholz/Hannover. Am vergangenen Wochenende fand die 3. Landesrangliste der Schüler in Hannover-Bremerode statt. Beste Spielerin aus dem Landkreis Harburg war Katharina John (Blau-Weiss Buchholz), die im Mädcheneinzel U13 antrat. Im Endspiel traf sie auf die an Nr. 1 gesetzte Spielerin Livia Ratzka (VFL Jesteburg). In einem hochklassigen und sehr engen Match behielt Katharina die Oberhand mit 14:21, 21:13 und 20:22. Weitere Teilnehmerin aus dem Kreis Harburg in der AK U13 war Hanna Ohlsen (TuS Schwinde), die den 14. Patz belegte. Bernhard Becker-Heins (Blau-Weiss Buchholz) trat zum ersten Mal in diesem Jahr in der Klasse U15 an. Seine guten Leistungen in diesem Jahr konnte er mit einem 8. Rang bestätigen und klettert somit in der RL-Wertung weiter nach oben. Ein weiteres Highlight war der Einsatz von Lukas Leupold (Blau-Weiss Buchholz), der sich in der 2. Runde nur dem späteren Sieger geschlagen geben musste. Er erreichte dadurch seine bisher beste Platzierung mit dem 5 Rang. Noch einen Platz besser machte es Torge Marben (TuS Schwinde) mit dem 4. Platz in der AK U19.