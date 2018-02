Baseball-Jugendturnier in Tostedt

(cc). Am Sonntag, 11. Februar, findet in der Sporthalle an der Schützenstraße 53 in Tostedt das Baseball Hallenturnier der niedersächsischen U15-Jugendteams statt. Teilnehmen wird auch das Team der Wild Farmers des SV Dohren. Am Start sind auch Teams der Bremen Dockers, Hänigsen Farmers, Lüneburg Woodlarks, Aurich Shoreliners, Hannover Regents und Bückeburg Buccaneers. Spielbeginn ist um 11 Uhr.