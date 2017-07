Baseballcamp beim SV Dohren

(cc). Von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, gibt es bei den Wild Farmers ein Baseballcamp für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren in Dohren. Jeder der Lust hat, kann mitmachen. „Auch Anfänger“, betont Presssprecherin Kirsten Dallmann. An den drei Tagen wird jeweils täglich von 10 bis 15 Uhr ein positionsbezogenes Training mit Coaches aus den USA und der Bundesligamannschaft des Vereins durchgeführt. In der Teilnehmergebühr von 30 Euro ist ein Mittagessen enthalten. Anmeldungen sind bis zum 26. Juli an Antje Hassenpflug unter Telefonnummer 04182/67 86 oder E-Mail antje@hassenpflug.net zu richten.