Basketball-Neujahrs- Turnier in Hittfeld

(cc). Das U16Team aus der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL), der Hittfelder Sharks (Haie) veranstalten vom 6. bis 8. Januar 2017 ein Neujahrsturnier in Hittfeld (Halle Peperdieksberg) mit Gästeteams von Phoenix Hagen, EWE Oldenburg und Science City Jena (alle JBBL). Am Freitag, 6. Januar, beginnen die Spiele um 18 Uhr, Samstag und Sonntag (7./8. Januar) jeweils um 10 Uhr. "Bei diesem Turnier will sich unsere U16-Bundesligamannschaft auch auf das vorletzte Spiel der Vorrunde am 15. Januar in Rostock vorbereiten", sagt Headcoach Lars Mittwollen von den Sharks.