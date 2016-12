Basketballfrauen mit 87:45-Auswärtssieg

(cc). Mit einem ungefährdeten 87:45 (42:25)-Auswärtssieg in der 2. Regionalliga Nord haben sich die Basketballfrauen der BG Harburg-Hittfeld beim Tabellenschlusslicht EBC Rostock nach fünf Siegen und drei Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz in die Weihnachtspause verabschiedet. Das erste Spiel der Rückrunde findet am Samstag, 14. Januar, 17 Uhr in Hittfeld gegen die SG Harburg Baskets statt.