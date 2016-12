Bendestorf übernimmt Tabellenführung

(cc). Mit einem 8:2-Kantersieg beim MTV Borstel-Sangenstedt II haben die Fußballer des SV Bendestorf auf schwerem Boden die Tabellenspitze in der Kreisliga erreicht. Bendestorf ging bereits in der 2. Spielminute durch den Treffer von Paul Doering mit 1:0 in Führung. Anschließend erhöhte Bendestorfs dreifacher Torschütze Norman Sasse mit zwei Treffern in Folge (12. und 22. Minute) zum 3:1. Zum 5:0-Pausenstand erhöhten Paul Doering und Tim Dohnke. Nach dem Seitenwechsel steuerten noch Moritz Esmann, Norman Sasse und Leon Fromman weitere Treffer zum 8:2-Erfolg bei. Weiter spielten: TuS Nenndorf – MTV Luhdorf-Roydorf 2:1, VfL Jesteburg – TSV Heidenau 0:0, und FC Este – MTV Egestorf 1:3.