Besondere Ehrung für Volksläufer

LEICHTATHLETIK: Dankeschön-Abend bei der Sparkasse in Winsen

Zum Dankeschön-Abend der Läuferinnen und Läuferinnen mit den meisten Teilnahmen bei den im Vorjahr veranstalteten Volksläufen kamen rund 70 Athleten in die Geschäftsräume der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Winsen. Die Sparkasse, die seit Jahren gemeinsam mit dem WOCHENBLATT die Volkslaufserie im Landkreis unterstützt hat zu einem köstlichen Büfett und anschließendem gemütlichen Beisammensein eingeladen.Auch die Serie um den Heidjer-Cup 2018 mit insgesamt elf Veranstaltungen, bei der der „Auetal Oktoberlauf“ neu dabei ist, wird die Sparkasse in Kooperation mit dem WOCHENBLATT unterstützen. Erster Start ist am 1. Mai beim Stadt- und Deichlauf in Winsen, bei dem auch der neue Laufpass ausgegeben wird. Alle, die an sieben von elf Terminen teilnehmen, werden am Ende der Volkslaufserie eingeladen.Hier die Volkslauftermine 2018 im Überblick:34. Stadt- und Deichlauf des TSV Winsen, Dienstag, 1. Mai, 9 Uhr, tsvwinsen.de Klaus Heinsohn, Telefon 04171-59344420. Wald- und Wiesenlauf Salzhausen, Sonntag, 27. Mai, 7:30 Uhr, mtv-salzhausen.de Regine Köster, 04172-96105921. H I T-felder Volkslauf, Samstag, 2. Juni, 14 Uhr, volkslauf-hittfeld.de Heiner Steeneck, 04105-5827320. Buchholzer Stadtlauf, Sonntag, 17. Juni, 9 Uhr, buchholzerstadtlauf.de Arno Reglitzky, 04181-59329. Brunsberglauf Holm-Seppensen, Sonntag, 2. September, 9.30 Uhr, brunsberglauf.de Armin Schneider, 04187-794422. Run for Help in Winsen der D M S G, Freitag, 7. September, 18 Uhr, dmsg-beratung-runforhelp.de Waltraut Heus, 04171-62924Pattensen läuft 2018, Sonntag, 9. September, 10 Uhr, mtv-pattensen.de Sandra Dose, 04171-692865731. Jesteburger Volkslauf, Sonntag, 16. September, 9.30 Uhr, vfl-jesteburg.de Steffen Maack, 0177-243457033. Tangendorfer „Kartoffellauf“, Sonntag, 23. September. 9.30 Uhr, fg-tangendorf.de Gernot Breitschuh, 04173-50536812. Auetal-Oktoberlauf, Sonntag, 14. Oktober, 9.30 Uhr, tsvauetal.de Dennis Ammann, 04173-221251540. Borsteler Volkswaldlauf, Sonntag, 21. Oktober, 10 Uhr, mtv-borstel-sangenstedt.de Wiebke Neunert, 04171-74242